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21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor - Son Dakika

21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor

20.08.2021 09:20

21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor Kocahasanlı Yeni Cami İmamı Ali Köse, verilen hediyelerin çocukların motivasyonunu çok arttırdığını belirtti Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan bir imam, 21 yıldır yaz Kur'an kursu eğitimi sonunda camiye gelen...

21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor

Kocahasanlı Yeni Cami İmamı Ali Köse, verilen hediyelerin çocukların motivasyonunu çok arttırdığını belirtti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan bir imam, 21 yıldır yaz Kur'an kursu eğitimi sonunda camiye gelen çocuklara vatandaşlarında desteğiyle hediyeler dağıtıyor. Hediyelerle çocukların motivasyonunun arttığını ifade eden imam hatip Ali Köse, öğrencilerin başarılarının da her yıl katlandığını söyledi.

Köse, bu yaz kursunda camiye gelen 70 öğrencisini Cumhuriyet altını, bisiklet, halı ve çeşitli oyuncaklarla ödüllendirdi. Camiye gelen çocuklar ise camiden de, ödüllerden de memnun.

Kocahasanlı Yeni Cami İmam Hatibi Ali Köse, "Bu yılda yaz Kur'an kursumuza, camimize 70 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerimize 2 aylık kısa bir eğitim öğretim programı döneminde dini bilgilerini öğrettik, Kur'an-ı kerim okumayı öğrettik, Yasin'lerini ezberlediler. Özellikle de Peygamber Efendimizin hayatını anlattık, O'nun güzel ahlakını anlattık. Dürüstlükten, adaletten bahsederek dürüst olmanın ne derece doğru olduğunu anlattık. Üstün başarılı olan öğrencilerimize de hediyelerini verdik. Birinciye altın, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de bisiklet olmak üzere üstün başarı kazanan öğrencilerimize hediyeler verdik. Bütün öğrencilerimiz kursumuzu hediyelerle tamamladı" dedi.

"21 yıldır hediye veriyoruz"

21 yıldır görev yaptığı camilerde çocuklara vatandaşlarında desteğiyle hediyeler dağıttığını anlatan Köse, "Ben bu programı 2000 yılından beri yapıyorum. ve öğrencilerimize de büyük motivasyon sağlıyor. Diğer öğrencilerimizin de daha sonraki yıllarda daha çok çabayla üstün başarı sağlamalarına, büyük hediyeler almasına vesile oluyoruz. Öğrenci velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Camiye gelmek beni mutlu ediyor"

Kursa katılarak bisiklet ödülü alan öğrencilerden Erba Nur Yetkin, camiye gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Yasin ezberledim, Kur'an öğrendim, çok mutluyum. Camiye gelmek beni çok mutlu ediyor. Bisiklet almak istiyordum, bisikleti kazanınca daha da mutlu oldum" dedi.

Ali Kayra Kuyugöz ise, "Camimizde Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, İslam'ın şartları, namazın farzlarını öğrendim. Sonra burada Yasin'i ezberledim. Altın alan tek öğrenci olduğumdan çok mutlu oldum. Çünkü tek öğrenci olmak ayrı bir şey" diye konuştu.

Erdemli İlçesinde bu yıl cami ve kurslarda gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarına toplamda 5 bin 414 öğrenci katıldı. Öğrencilere temel dini bilgiler aktarıldı.

21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor
21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor
21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor
21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor

Kocahasanlı, Yeni Cami, Ali Köse, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 21 yıldır camideki Kur'an kursuna gelen çocuklara hediyeler dağıtıyor - Son Dakika


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