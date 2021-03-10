'21 yıldır ekmek yemiyorum' diyen Burcu Esmersoy'dan şaşırtan bir çıkış daha!

Snob Magazin'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta 21 yıldır beyaz ekmek yediğini itiraf ederek dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

VİDEO - BURCU ESMERSOY'DAN 'SİMİT' İTİRAFI

İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Esmersoy, "Hayırlı bir iş için toplantı yaptık. Yakında açıklayacağım" dedi.& ;



