Son Dakika Haberleri: 21 Yıldır Gelin Geldiği Çadırda Yaşıyor

21 Yıldır Gelin Geldiği Çadırda Yaşıyor

45 dakika önce

MUŞ'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

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MUŞ'ta eşinin maddi durumu iyi olmadığı için 21 yıl önce çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan (38), hiç elbise dolabı olmadığını, leğende çamaşırlarını, çeşmede de bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

Kurtik Dağı eteklerindeki Ağıllı köyünde yaşayan Mehmet Selim Tarhan (58), 9 çocuğunun annesini kaybedince 21 yıl önce Gülsüm Tarhan ile evlendi. Mehmet Selim Tarhan'ın maddi durumu iyi olmadığı için çadıra gelin gelen Gülsüm Tarhan'ın 6 çocuğu dünyaya geldi. Yıllardan beri çadırda yaşayan ailenin 15 çocuğundan 6'sı, evlenerek yeni yuvalarına gitti. Ailenin 4 çocuğu ise Muş'ta yatılı okullarda eğitimini sürdürüyor. Tarhan çifti, Ağıllı köyünde kurdukları çadırda 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Baba Mehmet Selim Tarhan, maddi durumları iyi olmadığı için kışın köydeki çadırda kaldıklarını, yaz aylarında ise yaylaya çıktıklarını söyledi.

Anne Gülsüm Tarhan ise çadırda yaşadıkları için hiç elbise dolabının olmadığını ifade etti. Bulaşıkları çeşmede, çamaşırları ise leğende yıkadığını anlatan Gülsüm Tarhan, "Bizim de bir evimiz olsun isterdim ama maddi imkanlarımız kısıtlı. Hayatımız yazın yayladaki, kışın ise köydeki çadırda geçiyor" dedi. - Muş
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:15 Kaynak: DHA
Mehmet Selim Kiraz, Muş, Güncel
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