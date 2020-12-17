21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı - Son Dakika

21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı

17.12.2020 09:49
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı, System.String[]

İzmirli Ahmet Gezer, 21 yıldır sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini topluyor.

İzmirli Ahmet Gezer, 21 yıldır sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini topluyor. 600'ün üzerinde figüre toplam 600 bin liranın üzerinde para harcadığını belirten Gezer, aynı zamanda sosyal medya hesabında meraklılarına figürlerini tanıtıyor.

İzmir'de yaşayan 37 yaşındaki Ahmez Gezer'in çocukluk tutkusu 600'ün üzerinde figürle somutlaştı. 21 yıldır sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini toplayan Gezer, bu uğurda 600 bin liranın üzerinde para harcadı. Batman, Superman, Spider-Man, Freddy Krueger, Beetlejuice, Back to the Future gibi kült film ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini biriktiren Gezer, Figürcünün Seyir Defteri adıyla bir Youtube kanalı da açtı. Gezer, burada meraklıları ile figür koleksiyonu hakkındaki tüm detayları paylaşıyor.

"Benim için tutunacak bir dal"

Ahmet Gezer, "Benimle aynı hobiye sahip insanlar kendilerine 'figür koleksiyoncusu' diyorlar. Pul biriktiren, kola şişesi biriktirenler gibi biz de koleksiyoncuyuz. Genellikle sinema ve çizgi roman karakterlerinin figürlerini topluyorum. Elimde özellikle çocukluğumda izlediğim filmlerdeki karakterlerin figürleri var ancak daha çok Batman serisinin figürleri mevcut. Yaklaşık 600'ün üzerinde figürü 1999 yılından beri topluyorum. Yoğun iş hayatında çocukluğuma dönmek keyifli oluyor. Geçmişte yaşanılan güzel günlere dönebilme arzusu birçok koleksiyoncuda vardır. Her karakterin ayrı bir hatırası var. Örneğin Freddy Krueger figürüne bakarken aklıma filmi ilk izlediğimde korkuyla babamın montuna sarılmam geliyor. Bu da benim için tutunacak bir dal oluyor. Koleksiyoncular işin manevi tarafını önemser. Maddiyat kısmını kimse önemsemez. 1999 yılından bu yana 600 bin lira, belki daha fazla para harcamışımdır ama tüm parayı bir anda vermediğim için çok rahatsız edici bir rakam olarak görmüyorum" dedi.

"Depremde eve koşarak gittim"

Bazı parçaları bulamadığını, figürlerin yurt dışından gelmesi sebebiyle pahalıya satıldığını kaydeden Gezer, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde figürlerinin birçoğunun zarar gördüğünü söyledi. Gezer, "Deprem sırasında Halkapınar'daydım. Trenler o sırada durmuştu. Alsancak'taki evime koşarak nasıl geldiğimi bilmiyorum. Eve geldiğimde Batman'ın kafasının kırılıp yuvarlandığını gördüm. Depremde çok büyük acılar yaşandı. Belki bunu demem doğru değil ancak o an o durum beni çok üzdü. Birçok heykelim zarar gördü. Daha sonra olası bir depreme karşı sağlam kalan figürlerimi sabitledim" diye konuştu. - İZMİR

21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı
21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı

Ahmet Gezer, Çizgi Roman, Batman, İzmir, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 21 yılını verdi, koleksiyonu için yüz binlerce lira harcadı - Son Dakika


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