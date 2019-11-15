21 yıllık matem havası Yusuf bebekle bayrama dönüştü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan ve yaklaşık 21 yıldır çocuk özlemi çeken Nefize Özdemir, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çosüer'in uyguladığı makas yöntemi ile kendiliğinden gebe kaldı.

Diyarbakır'da yaşayan Nefize Özdemir, 21 yıllık çocuk özlemini gidermek için çalmadık kapı bırakmadı. Farklı illerde gerçekleştirdiği denemelerin başarısız olması sonucu hayalleri yıkılan Özdemir, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüe'in yolunu tuttu. Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Özdemir'in, rahminde enfeksiyona bağlı olarak yapışıklar olduğu tespit edildi. Makas tekniği ile rahim içerisi temizlenen Özdemir, kendiliğinden gebe kaldı.

"Matem havası bayram havasına dönüştü"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 21 yıldır çocuk hasretiyle birçok tüp bebek merkezinde defalarca başarısız denemeleri olduğunu belirterek, Özdemir'in makas tekniği ile çocuk özleminin sona erdiğini söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "21 yıllık evli, hasta daha önce 2 defa tüp bebek ve aşılama tedavisi almış, çocuk sahibi olmak için birçok ilaç tedavisi kullanmış. Hasta ilk bize gerdiğinde detaylı olarak araştırmasını yaptık, rahimde düzensizlik olduğunu gördük, ultrasonla baktığımızda rahim duvarında çökme olduğunu gördük. Bu hasta açıklanamayan inferlite, rahim yıkama işlemi yapmaya karar verdik. Hasta daha önce geçirmiş olan enfeksiyonlara bağlı rahim içerisinde ciddi anlamda yapışıklıklar olduğunu gördük. Makas tekniğiyle, yakmadan yapışıklıkları direk kesiyoruz, rahim içerisini yıkayıp temizledik. Hemen 3 ay sonra hasta kendiliğinden spontane gebelik elde etti. Hasta bunu gördüğünde gözlerine inanamadı, 21 yıllık çocuk özlemi sona erdi. İlk önce gebelik kesesini gördük hastada, müthiş mutluluk çığlığı attı, kalp atışını da duyduk, hasta hala inanamıyordu. Taki anne karnında bebeğin hareketlerini hissedene kadar, bizde bebeğimizi sıkı bir takip altına aldık, çünkü bu gebelik bizim için değerli gebelik, 21 yıllık özlem ve hasret. Doğum günü gelince aile içerisindeki matem havası, bayram havasına dönüştü. Bu da bizim içinde müthiş bir anı oldu. Hasta artık aile baskısı olmadığını evlerini şenlendiren Yusuf bebeğin olduğunu söyledi. Yusuf bebek aileye müthiş bir enerji katmış bugünde bizi ziyarete geldiler, önceki hallerini ve şimdiki hallerini düşündüğümde dağlar kadar fark olduğunu gördük. Bu tür anlara şahitlik etmek hem gururlandırıyor hem de mutluluk veriyor" dedi.

"Normal bir gebelik beklemiyordum"

25 yıl önce evlenen ve 21 yıl çocuk özlemiyle birçok kliniğe başvuran 39 yaşındaki Nefize Özdemir, 21 yılın sonunda Yusuf bebeğine kavuştu. 4 yıl önce kucağına aldığı Yusuf bebek sayesinde evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydeden Nefize Özdemir, normal bir gebelik beklemediğini söyledi. Özdemir, "Çocuğum yoktu, Hakan beyin yanına geldim, daha öncede 2 tüp bebek denemelerim, 3 aşılama olmuştu, fakat olumsuzdu. Hakan beyin yanına geldim zaman, rahim yıkama tedavisine yönlendirdi. Rahim yıkama tedavisinden sonra hamile kaldım, şuan 4 yaşında bir oğlum var, normal bir gebelik beklemiyordum, inanmadım" diye konuştu.