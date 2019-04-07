21. Yüzyılın Hezarfenleri: Karanlığı Bilimle Fethedin! (Tedxmetuankara)
46 dakika önce
ODTÜ'de Kasım 2018'de düzenlenen TEDxMETUAnkara etkinliğinde, 21. yüzyılda modern bilimde çok yönlülüğün önemini, hezarfenlik kavramını, popüler bilimi konuştuk. İyi seyirler!
ODTÜ'de Kasım 2018'de düzenlenen TEDxMETUAnkara etkinliğinde, 21. yüzyılda modern bilimde çok yönlülüğün önemini, hezarfenlik kavramını, popüler bilimi konuştuk. İyi seyirler! )
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:06 Kaynak: Youtube
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