21. Yüzyılın Hezarfenleri: Karanlığı Bilimle Fethedin! (Tedxmetuankara)

ODTÜ'de Kasım 2018'de düzenlenen TEDxMETUAnkara etkinliğinde, 21. yüzyılda modern bilimde çok yönlülüğün önemini, hezarfenlik kavramını, popüler bilimi konuştuk. İyi seyirler! )

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Ahmet Türk'ü Kızdıran Olay: Bu Ne Telaş, Bu Ne Aymazlık