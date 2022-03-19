Alkollü sürücü otomobiliyle taklalar atarak böyle ilerledi - Son Dakika

Alkollü sürücü otomobiliyle taklalar atarak böyle ilerledi

KARABÜK - Karabük'te 210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle taklalar atması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye kaza, Karabük - Safranbolu karayolu şehit Ateşe Reşat Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Semih Dereli idaresindeki 67 DS 985 plakalı otomobili ile Safranbolu istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarparak takla attı. Taklalar atarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonun girişinde duran otomobile istasyonda çalışanlar koştu. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Vatandaşlarım yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarılan Dereli, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Trafik ekipleri tarafından sürücünün alkol metre ile yapılan ölçümde 210 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazada otomobilin bagaj kısmından dışarı sarkan LPG tankındaki sızıntı olası bir faciaya neden olmadan AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından önlendi.

Kaza sonrası otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.