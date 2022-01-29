Üye Girişi
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! - Son Dakika

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!

29.01.2022 10:50

İstanbul'da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan'ın başı Ordu'da 214 bin TL'ye aldığı otomobil ile derde girdi. Aracı satın aldıktan 10 ay sonra polisten gelen telefonla aracın çalıntı olduğunu öğrenen Kılıçaslan hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemede, Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numaralarının araca monte edildiği ve aracın 'change' otomobil olduğunun anlaşılmasıyla Kılıçaslan ikinci bir şok yaşadı.

Beyhan Kılıçaslan, geçen nisan ayında arkadaşı ile birlikte Ordu'ya gitti. Dönüş hazırlığı yaptıkları sırada, Ordu Ünye'de ekspertiz olan arkadaşının dükkanına gelen Ş.V. aracını satmak istediğini belirtti.

214 BİN TL'YE SATIN ALDI

Babasına otomobil almak isteyen Kılıçaslan, 214 bin TL'ye anlaşıp Hyundai marka aracı satın aldı. Ekspertiz ve sigorta kayıtlarından olumlu sonuç alan araç İstanbul'a geldikten 10 ay sonra, polisten gelen telefon ile çalıntı şüphesi olduğu gerekçesiyle incelemeye alındı.

Son dakika haberleri! 214 bin TL'ye otomobil aldı, polisin telefonuyla şok yaşadı

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Detaylı hasar ve ekspertiz incelemesi için cebinden 2 bin TL veren Beyhan Kılıçaslan, aracının çalıntı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Satın aldığı araca muayene ve sigorta yaptıran Kılıçaslan, aynı zamanda Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numarasının satın aldığı araca monte edildiğini öğrendi. Satın alıp 10 ay kullandığı aracının change oluğunu öğrenen Kılıçaslan'ın aracına tedbir konuldu.

Son dakika haberleri! 214 bin TL'ye otomobil aldı, polisin telefonuyla şok yaşadı

"HERKES NASIL ARAÇ ALIYORSA BEN DE ÖYLE SATIN ALDIM"

Beyhan Kılıçaslan, "Ordu'ya gezmeye gittim bir arkadaşım ile birlikte. Orada arkadaşımın ekspertiz dükkanı vardı oraya gelen bir araçtı. Aracı satıyoruz almak ister misiniz diye teklif ettiler. Biz de babama araba bakıyorduk, aracı alalım dedik. O dükkanda ekspertizini yaptırdık. Sonra notere gidip satışını aldık. Hasar kayıt sorgularını atmıştık onun öncesinde. Herkes nasıl araç alıyorsa ben de o şekilde araç aldım. İstanbul'a gelince aracı babamın üzerine yaptırdım, plakasını değiştirdim, kasko ve sigortası da yapıldı. Aracı 10 ay kullandıktan sonra karakoldan bizi aradılar. Araçla birlikte karakola gelmeniz gerekiyor dediler. Karakola gittiğimizde aracın change olduğunu, motor şase numaralarının değiştirildiği şüphesinin bulunduğu üzerine araca el koydular. Götürdük kendi ellerimizle aracı Yediemin otoparkına bıraktık. Daha sonrasında aracın İstanbul Teknik Üniversitesinde kriminal incelemeye gireceğini söylediler. İncelemeden sonra polis memuru aracın change olduğunu belirtti. Aracı o zaman 214 bin TL'ye almıştım. Şu an piyasa değeri 400-500 bin civarında. Devlet kurumlarına güvenerek aracımızı satın aldık ama sonradan araç çalıntı çıkıyor. Çok komik bir olaydır. Aracı bizden tekrar geri aldılar" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Avukat Boybey Çelik ise "Öncelikle dosyayla ilgili henüz tamamlanmış bir soruşturma bulunmamakta. Emniyet müdürlüğünce Gaziantep'te devam eden bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma kapsamında araç burada olduğu için buraya yazılan bir talimat sonucu araç müvekkilimden alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de change olup olmadığına dair tespit var. Biz sadece aracı teslim ettik ama olayla ilgili olarak daha detaylı anlamda açılmış dava söz konusu değil. Henüz soruşturma aşamasında olduğu için biz soruşturmanın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Dolayıyla burada müvekkilimin mağduriyeti söz konusu. Biz bununla ilgili olarak da her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız" dedi.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, İstanbul, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! - Son Dakika


Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü Babasını satırla öldürmüştü! "Ölek, gidek, geri gelek" oyunu oyandık demişti! Cezaevinde öldü         
10:58
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı Belediye otobüsünde örgü ören yaşlı amcayı görenler gözlerine inanamadı         
09:46
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı         
15:38
Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı         
15:26
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09

Son Dakika Haberleri
10:50 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı!
10:48 Resmi Gazete'de gereğinin yapılması istendi!! Televizyondaki yabancı uyarlama içerikler için harekete geçiliyor
10:16 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş
10:07 Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı
10:07 Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi
10:05 Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!
10:04 Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 11:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: 214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı: Otomobiliniz çalıntı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement