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216 bin 460 nüfusa sahip Sinop'ta uygulanan aşı 171 bin 293 doza ulaştı - Son Dakika

216 bin 460 nüfusa sahip Sinop'ta uygulanan aşı 171 bin 293 doza ulaştı

29.06.2021 16:09
216 bin 460 nüfusa sahip Sinop'ta uygulanan aşı 171 bin 293 doza ulaştı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, toplam uygulanan aşı dozu 171 bin 293'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla Karadeniz Bölgesi'nin en az vaka görülen kenti olan Sinop'ta, toplam uygulanan aşı dozu 171 bin 293'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra insanların yoğun olarak bulundukları farklı noktalarda açılan polikliniklerde randevusuz aşı uyguluyor.

Aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiği 216 bin 460 nüfusa sahip Sinop'ta birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar 171 bin 293 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise koronavirüsle mücadelede için en etkin silahın aşı olduğu vurgulandı.

Vatandaşların aşı olmaya davet edildiği açıklamada, "Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Maske, mesafe ve hijyenin yanında sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Güzel ve sağlıklı bir yaz için aşı olmazsa olmazımız." ifadesine yer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, COVIRAN Bereket, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 216 bin 460 nüfusa sahip Sinop'ta uygulanan aşı 171 bin 293 doza ulaştı - Son Dakika


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