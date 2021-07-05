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216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı - Son Dakika

216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı

05.07.2021 15:05
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin en az Kovid-19 vakası görülen kenti Sinop'ta, uygulanan toplam aşı dozu 184 bin 202'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin en az Kovid-19 vakası görülen kenti Sinop'ta, uygulanan toplam aşı dozu 184 bin 202'ye ulaştı.

Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulaması yapmaya devam ediyor.

Aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfusa sahip kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 184 bin 202 doz aşı yapıldığı öğrenildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından da Sinoplulara aşı olmaları çağırısında bulunuldu.

Sağlık ekiplerinin özverili bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü vurgulanan mesajda, "Tedbirlere uyarak ve aşımızı olarak birlikte başaracağız. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, kentte çok sayıda vatandaşın aşılama noktalarına gelerek aşı oldukları görüldü.

216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı
216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı

İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, COVIRAN Bereket, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 216 bin nüfuslu Sinop'ta, uygulanan aşı dozu 184 bini aştı - Son Dakika


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