Son Dakika Haberleri: 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı

216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı

1 saat önce

Adana polisi yaptığı 5 günlük uygulamada 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlüyü yakaladı.

216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı, System.String[]

Adana polisi yaptığı 5 günlük uygulamada 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlüyü yakaladı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, suça bulaşmış ve kesinleşmiş hapis cezası alan şahısların yakalanması için 7 gün 24 saat esasıyla uygulama yapılması talimatı verdi. Hükümlülerin yakalanması için şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 5 günde 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı.


Hükümlülerin uyuşturucu ticareti yapmak, kasten adam öldürmek, hırsızlık, yağma, adam yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası aldığı da öğrenildi. - ADANA

Zafer Aktaş, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Çukurova İlçe Başkanı Öztüğ: Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 216 yıl hapis cezasıyla aranan 28 hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]