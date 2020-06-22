22.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15: 00 LP Lavrinenko, Dmitry - Serebrennikov, Alexandr
15: 00 LP Arutiunyan, Artem - Demic, Ying
15: 30 LP Yusipov, Timofey - Minchenkov, Igor
17: 00 LP Lavrinenko, Dmitry - Molodtsov, Denis
17: 30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr
19: 00 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Buyanin, Ivan
19: 00 LP Ermilov, Aleksey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
20: 30 İS1 Villarreal - Sevilla
23: 00 İS1 Leganes - Granada
23: 00 PO1 Portimonense - Maritimo
Barcelona takıldı, Real Madrid hata yapmadı ve zirveye oturdu!
Villarreal üst üste galibiyetler alıp Avrupa hedefine yaklaştı, Sevilla 3 maçtır yenilgisiz...
Bu akşam Portekiz Primeira'da Portimonense, Maritimo'yu konuk edecek...
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
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