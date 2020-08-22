22 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:50 Thor: Karanlık Dünya

00:55 Kardeş Payı

02:05 Kanatsız Kuşlar

05:05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Moana

10:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Hercai

13:00 Gün Ortası

13:00 Marslı

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:55 Şans Kapıyı Çalınca

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Moana

20:00 Bal Kaymak

21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları

22:00 Marslı