22 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer
00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
01:00 Maç Saati
01:30 Transfer
02:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Avrupa Özel
05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
06:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Süper Lig En İyi 10 Asist
07:00 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Futbolun Şehirleri
14:00 Kolaysa Anlat
15:00 Gamer
15:30 Süper Lig Sezonun 11'i
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:00 Süper Lig Top 100 Gol
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:45 Süper Lig'de Sezonun Genç & Parlayan Yıldızları
18:00 Transfer
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Süper Lig Top 100 Gol
19:15 Devre Arası
20:00 Avrupa Özel
20:30 Süper Lig Maç Önü
21:00 beIN Manşet
21:00 Transfer
21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
21:45 Devre Arası
21:50 Sevilla - Inter
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Sevilla - Inter
23:30 Süper Lig Sezonun 11'i