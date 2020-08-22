22 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

01:00 Maç Saati

01:30 Transfer

02:30 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

02:45 Maç Saati

04:30 Transfer

05:30 Avrupa Özel

05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

06:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Süper Lig En İyi 10 Asist

07:00 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

10:15 Süper Lig Top 10 Kurtarış

10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:30 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Kolaysa Anlat

15:00 Gamer

15:30 Süper Lig Sezonun 11'i

16:00 Maç Saati

16:45 Süper Lig Haftanın Golleri

17:00 Süper Lig Top 100 Gol

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:45 Süper Lig'de Sezonun Genç & Parlayan Yıldızları

18:00 Transfer

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Süper Lig Top 100 Gol

19:15 Devre Arası

20:00 Avrupa Özel

20:30 Süper Lig Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:00 Transfer

21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

21:45 Devre Arası

21:50 Sevilla - Inter

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Sevilla - Inter

23:30 Süper Lig Sezonun 11'i