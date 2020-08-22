22 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Şevkat Yerimdar
02:45 Kadın
03:15 Kadın
05:00 Her Yerde Sen
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Sen Çal Kapımı
12:45 Yaparsın Aşkım
13:45 Şevkat Yerimdar
13:45 Baraj
15:45 Bay Yanlış
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Bay Yanlış
20:00 Bizim İçin Şampiyon
22:45 Sabahlar Olmasın