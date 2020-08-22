22 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Şevkat Yerimdar

02:45 Kadın

03:15 Kadın

05:00 Her Yerde Sen

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Sen Çal Kapımı

12:45 Yaparsın Aşkım

13:45 Şevkat Yerimdar

13:45 Baraj

15:45 Bay Yanlış

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Bay Yanlış

20:00 Bizim İçin Şampiyon

22:45 Sabahlar Olmasın