22 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden
01:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm
02:15 Tehlikeli Yürüyüş
04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
05:50 Asuman'la Sevgili Dünürüm
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
10:00 Cumartesi Sürprizi
12:45 Kuaförüm Sensin
13:00 Kalbimin Efendisi
15:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Kelebekler