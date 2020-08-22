22 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:30 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

01:45 Asuman'la Sevgili Dünürüm

02:15 Tehlikeli Yürüyüş

04:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

05:50 Asuman'la Sevgili Dünürüm

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

10:00 Cumartesi Sürprizi

12:45 Kuaförüm Sensin

13:00 Kalbimin Efendisi

15:15 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

16:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kelebekler