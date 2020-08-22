22 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 G.D.O. Kara Kedi

02:00 Aramızda Kalsın

04:30 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:15 Kaçak Gelinler

09:30 Dizi

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Aramızda Kalsın

13:45 Seven Ne Yapmaz

15:30 En Güzel Bölüm

15:30 Dizi

15:45 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:45 Star Haber

20:00 Devlet Kuşu

20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

21:45 Devlet Kuşu

22:15 Bir Demet Tiyatro

23:45 Medcezir