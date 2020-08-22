22 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
22 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:05 Tövbeler Olsun
01:00 Tövbeler Olsun
02:55 Bal Ülkesi
03:35 Zaman Matinesi
04:20 Hangimiz Sevmedik
04:20 Yeşil Deniz
06:05 Aslan Ailem
06:40 İncir Ağacı
08:05 Uğurlugiller
08:45 Yeşil Deniz
09:15 Perihan Abla
11:10 Gülşen Abi
11:10 Tozkoparan
12:00 Yedi Numara
12:50 Hangimiz Sevmedik
15:30 Yeditepe İstanbul
15:45 Kalk Gidelim
15:55 Tövbeler Olsun
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Sultan
20:00 Kalk Gidelim
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
23:55 Filinta
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 06:43
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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