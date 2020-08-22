22 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Tövbeler Olsun

01:00 Tövbeler Olsun

02:55 Bal Ülkesi

03:35 Zaman Matinesi

04:20 Hangimiz Sevmedik

04:20 Yeşil Deniz

06:05 Aslan Ailem

06:40 İncir Ağacı

08:05 Uğurlugiller

08:45 Yeşil Deniz

09:15 Perihan Abla

11:10 Gülşen Abi

11:10 Tozkoparan

12:00 Yedi Numara

12:50 Hangimiz Sevmedik

15:30 Yeditepe İstanbul

15:45 Kalk Gidelim

15:55 Tövbeler Olsun

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Sultan

20:00 Kalk Gidelim

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

23:55 Filinta