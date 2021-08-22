22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
22.08.2021 06:42
22 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Kaçak Gelinler
03:15 Erkenci Kuş
05:45 Geniş Aile
06:15 Medcezir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kaçak Gelinler
12:30 Bir Demet Tiyatro
14:30 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
Son Dakika 00:19 Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı 22:10 Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu 21:26 Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü 20:54 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi 20:45 Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti 19:36 Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor 17:03 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti 16:17 Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı