22 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:30 Badem Şekeri 4

02:30 Bay Yanlış

05:00 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Petrol Kralları

13:00 Bay Yanlış

15:00 Şevkat Yerimdar

17:15 Dokunmayın Şabanıma

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Şef Akademi