Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:15 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Süper Lig Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:40 FIFA Magazin
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.
08:45 Olimpiyat Ateşi
09:45 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
11:30 Spor Bülteni
12:00 Süper Lig Özetler
12:15 TFF 1. Lig Özetler
12:30 FIFA Magazin
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Bereket Sigorta Ümraniyespor - İstanbulspor A.Ş.
19:00 Spor Bülteni
19:15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Manisa FK - Denizlispor
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika