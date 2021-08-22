Üye Girişi
22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

22.08.2021 06:42
22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

22 Ağustos 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:15 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği

04:55 Spor Kitaplığı

05:00 Süper Lig Özetler

05:15 TFF 1. Lig Özetler

05:40 FIFA Magazin

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.

08:45 Olimpiyat Ateşi

09:45 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

11:30 Spor Bülteni

12:00 Süper Lig Özetler

12:15 TFF 1. Lig Özetler

12:30 FIFA Magazin

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Hafta Sonu

15:50 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:55 Bereket Sigorta Ümraniyespor - İstanbulspor A.Ş.

19:00 Spor Bülteni

19:15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor

21:15 Aktüel Futbol

21:40 Manisa FK - Denizlispor

23:45 % 100 Futbol

22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Adanaspor, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı 00:19 Beşiktaş, Gaziantep FK maçında rahatsızlanan N'Sakala'nın son halini paylaştı Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu 22:10 Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü 21:26 Cani evlat, yemek masasında tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi 20:54 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti 20:45 Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor 19:36 Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti 17:03 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı 16:17 Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı
17:51 Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü
17:44 Estetik yaptırdığı konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer'in son hali beğeni topladı
17:21 Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı
17:20 Galatasaray-Hatay maçı Olimpiyat Stadı'na verilince kıyamet koptu! Karagümrük'ün tepkisi büyük oldu
17:13 Dilencinin bir günde kazandığı para dudak uçuklattı! Zabıtalar say say bitiremedi
17:08 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Taliban'ı tanımıyoruz, siyasi temasımız yok
17:02 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Paris Hilton'un üstsüz paylaşımı dikkat çekti
16:49 Galatasaray, Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı! Victor Nelsson'un lisansının çıkmasının önünde hiçbir engel kalmadı
16:29 Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı Burak Yılmaz'ın gol attığı karşılaşmada Lille, deplasmanda Saint-Etienne'le 1-1 berabere kaldı         
00:24
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu Afyonkarahisar'da korkunç olay! Anne ve çocuğu vurulmuş, baba ise asılı halde bulundu         
21:57
Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı         
20:58
Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozları nefesleri kesti         
20:49
Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati "Zeon" Akçay trafik kazası geçirdi         
20:19
Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı Gonca Vuslateri, kulisteki iç çamaşırlı pozlarını paylaştı         
17:22
Seçmene Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınız nasıl etkilenir?" sorusu soruldu; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi         
16:30
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı         
10:55
Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu Tuncer ailesinin park kavgası! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya dahil oldu         
10:14
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 07:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement