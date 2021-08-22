Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Görevimiz Tehlike 5
02:40 Seksenler
04:35 Muhteşem Kraliçe
06:55 Yeşil Deniz
09:45 Diriliş Ertuğrul
12:50 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:20 Dünya Hali
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika