Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor
03:45 1. Lig Maç Özetleri
04:00 A. Hatayspor - Gaziantep Fk
05:45 1. Lig Maç Özetleri
06:00 Fta Antalyaspor-trabzonspor
07:45 1. Lig Maç Özetleri
08:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa
09:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor
13:30 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
14:00 Süper Hikayem
15:00 Süper Lig Top 100 Gol
16:00 Fta Antalyaspor - Trabzonspor
17:45 Süper Lig Maç Özetleri
18:15 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
18:50 Maç Başlıyor
19:15 M.başakşehir - Y.kayserispor
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Beşiktaş - V.f.karagümrük
23:45 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika