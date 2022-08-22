22 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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22 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

22.08.2022 06:42
22 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Ölüm Akvaryumu

02:15 Ölüm Akvaryumu

03:30 5N 1K

04:15 Bodrum Masalı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Ip Man: Son Dövüş

22:15 Sıcak Takip

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 22 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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