22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

22.08.2022 06:43
22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Y. Samsunspor - Eyüpspor

03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:20 FIFA Magazin

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Sakaryaspor

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

09:45 34. Kıtalar Arası Yüzme Yarışı

11:30 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol Transfer

15:55 Spor Takvimi

16:00 Spor Haftasonu

16:55 Pendikspor - Altay

19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

19:10 Yeni Malatyaspor - Adanaspor

21:15 Stadyum

21:40 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

22:30 Stadyum

22:45 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

23:45 Stadyum

YORUMLAR
500
21 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 06:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: 22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement