Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:50 Mükemmel Eşleşme
03:50 Gönül Dağı
06:25 Yedi Numara
08:25 Tozkoparan İskender
11:15 Çırak
11:40 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie
22:25 İğne İplik
Son Dakika › TV › 22 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika