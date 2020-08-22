22 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı kulüpte, divan kurulunun 2020 yılı ikinci olağan toplantısı online olarak gerçekleştirilecek.11.00 Beşiktaş, PAOK maçı hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.GALATASARAY13.30 Sarı kırmızılı kulübün ağustos ayı olağan divan toplantısı, online olarak videokonferans yöntemi ile yapılacak.17.00 Sarı kırmızılılar günü tek antrenmanla kapatacak.FENERBAHÇE14.00 Caner Erkin, Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.17.00 Sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.TRABZONSPORBordo mavili ekip bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12.00-18.00 Turuncu lacivertli ekip, çift antrenman yapacak.YENİ MALATYASPOR18.00 Takımın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.UEFA AVRUPA LİGİÖn Eleme19.00 Lincoln - PriştineFRANSA LIGUE 1
22.00 Lille - Rennes ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)