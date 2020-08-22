22 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

Siyah beyazlı kulüpte, divan kurulunun 2020 yılı ikinci olağan toplantısı online olarak gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 09:23

Kaynak: DHA

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