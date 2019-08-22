22 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

Ersan İlyasova: Takımın havası üst seviyede

"Turnuvanın en önemli maçı Japonya"

"Takım oyununun üzerine katarak devam etmek istiyoruz"

Yiğit Arslan: Hedefimiz olan olimpiyatlara katılacağımızı düşünüyorum

"ABD ile oynayacağımız için heyecanlıyız"

"Milletimiz bizi sabırla desteklesin"

" Galatasaray'da kendimi daha çok geliştireceğimi düşünüyorum"

UEFA AVRUPA LİGİ

21.00 AEK - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ

Kevin N'Koudou gece İstanbul'a geldi. N'Koudou'nun sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini 4 yıllığına siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Tottenham'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro ödeyecek.

19.00 Siyah beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılı takım, Konyaspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

10.45 İdman öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

11.00 Turuncu lacivertli takımda Fenerbahçe maçının hazırlıkları devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

14.30 Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da yer aldığı A Grubu'ndaki Fransa, Bulgaristan, Sırbistan, Finlandiya ve Yunanistan takımlarının başantrenör ve kaptanları medya gününde bir araya gelecek.