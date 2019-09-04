Son Dakika Haberleri: 22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı
Son Dakika Güncel Haber

22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı

8 saat önce

22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı Festival kapsamındaki ilk meydan konserinde Murat Dalkılıç sahne aldıAYDIN - Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan ve 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluşan "Kuşadası...

22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı

Festival kapsamındaki ilk meydan konserinde Murat Dalkılıç sahne aldı

AYDIN - Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan ve 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluşan "Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde meydan konserleri Murat Dalkılıç ile start aldı. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen ve 7 Eylül'e kadar devam edecek olan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.

Dün kortej ve açılış kokteyli ile başlayan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç konser verdi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşen meydan konserinde sahne alan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve hemen hemen tüm şarkılarında hayranları ünlü şarkıcıya eşlik etti.

-Başkan Günel Dalkılıç'a çam fidanı hediye etti

Dalkılıç'ı sahnede tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yenilenen formatı ile Altın Güvercin Beste Yarışması'nı halk ve ilçede tatil yapan turistlerle buluşturdukları için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Günel, "Program kapsamında gerçekleştirilen meydan konserlerinde ilk olarak Murat Dalkılıç'ın sahne almasını istedik. Murat Dalkılıç, Kuşadası'nın gururu ve içinde yetişmiş bir sanatçı olduğu için bizler ve bu kent için değeri oldukça fazladır." dedi. Başkan Günel, daha sonra İzmir'deki yangının ardından başlatılan "fidan dik kampanyası" kapsamında Dalkılıç'a çam fidanı hediye etti. Altın Güvercin Festivali ve Müzik Yarışması'nın üçüncü gününde ise yine İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda Saat: 21.00'de bu kez Hande Yener sahne alacak ve ücretsiz halk konseri verecek.

Murat Dalkılıç, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]