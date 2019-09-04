Son Dakika Haberleri: 22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı
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22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı

2 saat önce

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan ve 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluşan 'Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde meydan konserleri Murat Dalkılıç ile başladı.

22. Altın Güvercin'de meydan konserleri başladı, System.String[]

Türkiye'nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan ve 6 yıl aranın ardından Kuşadalılar, tatilciler ve müzikseverler ile yeniden buluşan 'Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde meydan konserleri Murat Dalkılıç ile başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve 7 Eylül'e kadar devam edecek olan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile Kuşadalılara ve ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu 6 gün yaşatacak.


Dün kortej ve açılış kokteyli ile başlayan 22. Altın Güvercin Festivali ve Beste Yarışması kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç konser verdi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleşen meydan konserinde sahne alan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve hemen hemen tüm şarkılarında hayranları ünlü şarkıcıya eşlik etti.


Başkan Günel Dalkılıç'a çam fidanı hediye etti


Dalkılıç'ı sahnede tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 yıl aradan sonra yenilenen formatı ile Altın Güvercin Beste Yarışması'nı halk ve ilçede tatil yapan turistlerle buluşturdukları için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Günel, "Program kapsamında gerçekleştirilen meydan konserlerinde ilk olarak Murat Dalkılıç'ın sahne almasını istedik. Murat Dalkılıç, Kuşadası'nın gururu ve içinde yetişmiş bir sanatçı olduğu için bizler ve bu kent için değeri oldukça fazladır" dedi. Başkan Günel, daha sonra İzmir'deki yangının ardından başlatılan "fidan dik kampanyası" kapsamında Dalkılıç'a çam fidanı hediye etti. Altın Güvercin Festivali ve Müzik Yarışması'nın üçüncü gününde ise yine İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda saat 21.00'de bu kez Hande Yener sahne alacak ve ücretsiz halk konseri verecek. - AYDIN

Murat Dalkılıç, Kuşadası, Türkiye, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:58 Kaynak: İHA
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