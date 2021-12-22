Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
03:00 İngiltere Premier Lig Özetler
03:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor A.ş.-büyükşe
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:00 Aktüel Futbol
20:00 Dakika Skor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Dakika Skor
22:00 % 100 Futbol
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika