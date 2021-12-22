Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
02:55 Masumlar Apartmanı
05:25 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 112 Acil Çağrı
22:30 Seneye Bu Zamanlar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Aralık 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika