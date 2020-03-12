22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı - Son Dakika

22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Sakarya'da 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs gözaltına alması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs tutuklandı, System.String[]

Sakarya'da 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl hapis cezası olan şahıs gözaltına alması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında 22 ayrı suçtan aranması ve 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.Y. ile, hakkında 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö., isimli şahıslar yakalandı. Her iki şahısta Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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