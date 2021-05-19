22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı - Son Dakika

22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı

19.05.2021 18:57

- 22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Kemiklialan köyünde denize balık bırakma törenine katıldı.

- 22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine bağlı Kemiklialan köyünde denize balık bırakma törenine katıldı. Törende toplam 22 bin yavru balık Çanakkale Boğazı'na bırakıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kemiklialan köyünde gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, siyasi parti başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Devletin 2003 yılından bu zamana kadar sektöre büyük katkılar sunduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Her zaman söylüyoruz. Çanakkale bir tarım kenti orman kenti turizm kenti bunun yanında da sanayi kenti. Ancak zaman zaman gözden kaçırdığımız bir gerçek var ki Çanakkale'miz aynı zamanda bir balıkçılık kenti, sahil kenti. Biz bölgemizde balıkçılığın daha profesyonel imkanlarla yapılmasını istiyoruz. Biz balıkçılığın şehrimizdeki göletlerle sahillerle daha kıymetli hale gelmesini istiyoruz. Biz 671 km uzunluğuyla Türkiye'mizdeki en uzun ikinci sahile sahip bir şehiriz. Yapılan desteklerle balıkçılıkta ülkemizde ve bölgemizde önemli bir ihraç haline gelmeye başladı. Buna baktığımızda özellikle 2003 yılında balıkçılık destek kapsamına alındı. 1 buçuk milyara yakın ödeme desteği yapıldı. Bunun yanında 2004 yılında ÖTV'siz mazot imkanı getirildi. Ziraat bankasının kredileri gibi tarım kredinin düşük faizli kredileri gibi bir çok imkanla beraber bölgemizdeki balıkçılığın daha da artmasına olanak verdik. Sonuç olarak o yıllardan bu zamana kadar 157 bin ton 855 bin ton gibi büyük bir orana ihracat imkanı kavuşmuş oldu" dedi.

"Çanakkale 821 amatör balıkçı var"

Çanakkale'de 821 amatör balıkçının olduğunu söyleyen Turan, "Az bir iş değil. Bunun yanında 23 tane su ürünleri yetiştirme tesisimiz var. Bunun 10 tanesi alabalık üretim tesisi 6 tanesi sazan balığı üretim tesisi 3 tanesi midye üretim tesisi 2 tanesi çipura, levrek 1 tanesi de kurbağa üretim tesisi olmak üzere 23 tane ayrı su ürünleri yetiştirme tesisimiz var. 2021 yılında 3 tane de midye üretim tesisini tarım il müdürlüğümüz inceleyip onayını verdi faaliyete başladı. Bunun yanında 5 tane başvuruda şuan inceleme aşamasında umut ediyoruz onlarda en kısa zamanda sonuçlanır. Bölgemize yeni su ürünleri tesisleri kazandırmış oluruz. Çanakkale'deki göletlerimizde köylümüz ve üreticimiz balık tutabilsin diye 585 bin yavru sazan balığı göletlerimize bırakıldı. Bugünde kemikli alan köyümüzün sahil bölgesinde özel bir şirketin denize balık bırakma törenindeyiz balıklarımızın bir kısmı levrek, çipura bir kısmı da kalkan balığı" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından 15 bin adet kalkan, 2 bin adet çipura ile 5 bin adet levrek balığı yavrusu denize bırakıldı.

22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı
22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı

Çanakkale Boğazı, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 22 bin balık yavrusu Çanakkale Boğazı'na bırakıldı - Son Dakika


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