Son Dakika Haberleri: 22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi
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22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin indirimli kent kartlarını hazırlayarak eylül ayı içinde teslim etti.

22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi, System.String[]

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli sınırları içindeki öğrencilere indirimli yeni öğrenci Kent Kart verildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan çalışmalarla eylül ayı içerisinde toplam 22 bin öğrenciye kartları teslim edildi.

4 BÜRODAN DAĞITIM

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli sınırları içindeki öğrencilere Kent Kartları verildi. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü, İzmit fuar içi, Gölcük Kent Kart ofisi ve Gebze ofislerinde öğrencilere Kent Kartları teslim edildi.

21 BİN 479 KENT KART

Yeni eğitim-öğretim yılı için 17 Ağustos tarihi itibariyle başlatılan çalışmalar kapsamında öğrencilere 4 ofisten teslimat yapıldı. 4 yerden yapılan dağıtımlar ile 22 bin öğrenciye indirimli kartları teslim edildi. İl genelindeki öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için gereken hassasiyet gösterilerek kart dağıtım hizmetlerine hızla devam ediliyor.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:11 Kaynak: Bültenler
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