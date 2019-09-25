Son Dakika Haberleri: 22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi
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22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi

17 dakika önce

2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin indirimli kent kartlarını hazırlayarak eylül ayı içinde teslim etti.

22 bin yeni Kent Kart öğrencilere teslim edildi, System.String[]

2020 eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin indirimli kent kartlarını hazırlayarak eylül ayı içinde teslim etti.


2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli sınırları içindeki öğrencilere indirimli yeni öğrenci Kent Kart verildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan çalışmalarla Eylül ayı içerisinde toplam 22 bin öğrenciye kartları teslim edildi. Kart dağıtımlar Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsü, İzmit fuar içi, Gölcük Kent Kart ofisi ve Gebze ofislerinde yapıldı. 4 yerden yapılan dağıtımlar ile 22 bin öğrenciye indirimli kartları teslim edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:19 Kaynak: İHA
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