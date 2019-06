22 branşta ücretsiz il spor merkezi açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılacak olan ücretsiz İl Spor Merkezleri, 29 Haziran 2019 tarihinde açılıyor.Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde her yıl İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri çalışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Her yıl tüm Türkiye 'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluş tarihi olan 29 Haziran günü İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreniyle gerçekleştiriliyor.Türkiye'nin 81 ilindeki İl Spor Merkezlerinde 05 – 18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler, Aydın'da 22 branşta yaklaşık 125 uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilecek. Her ilde olduğu gibi ilimizde de 29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00'da Efeler Atatürk Spor Salonunda Ücretsiz İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları ve Engelliler İl Spor Merkezleri açılış töreni gerçekleştirilecek.22 Branşta Faaliyet GösterecekÇocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları 22 branşla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine yaz döneminde de ara vermeden devam edecek.Yoğun bir talebin olduğu yaz spor okulları; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol , bocce, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, hemsball, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol , yüzme (ücretli) ve wushu branşlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 15.00'da Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilecek İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreninde branşların ve antrenörlerin tanıtımının ardından okçuluk, boks, kick boks, taekwondo, cimnastik ve halk oyunları branşlarında sporcular gösteri yapacak."Bu Yaz Mutlaka Spora Başlamalısın"Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yaşayan tüm gençlere "Bu yaz mutlaka spora başlamalısın" sloganı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına davet etti. - AYDIN