22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu - Son Dakika

Erzurum'da bir genç, tavuk sevdasından dolayı 22 civcivle kümes açtı. Kümesindeki tavukları videoya çekip sosyal medyaya yükleyen genç, bir anda sosyal medya fenomeni oldu. Girişimci genç, fenomenlikten kazandığı parayla kümesini büyüterek 200 tavuklu bir çiftliğe dönüştürdü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Turgut Canbaş liseyi bitirdikten sonra Açık Öğretim Fakültesinden üniversite okumaya karar verdi. Boş zamanını değerlendirmek isteyen girişimci Canbaş, babasına kümes açmak istediğini söyledi. Babasının onayıyla evlerinin bahçesinde küçük bir kümes yapan girişimci genç kümese ilk etapta 22 civciv aldı. Canbaş, civcivlerinin videosunu çekerek "Harikalar Diyarı" isimli YouTube hesabına yükledi. Kısa sürede 127 bin aboneye ulaşan genç bir anda fenomen haline geldi.

Fenomenlikten kazandığı parayla işini büyütmek isteyen Canbaş, kümesine çeşitli süs tavukları aldı ve 200 tavukluk bir çiftliğe dönüştürdü. Girişimci gencin bir sonraki hedefi ise Doğu Anadolu'nun en büyük tavuk çiftliğini açmak.

Fenomen Turgut Canbaş, tavuk sevdasıyla bu işe başladığını ifade ederek, "Yıllar önce tavuk sevdasıyla bir kümes açmak istedim. Babamı sürekli bu iş için zorladım. Onlara çok ısrar edince sonunda kabul ettiler. Sonra babamla birlikte evimizin bahçesine kümes yaptık. İlk etapta 22 civciv ile başladık ve şu anda burası günümüzde 200 hayvana ulaştı. Takipçilerim sayesinde satışlarımız çok iyi durumda. Kümesimizde bulunan birçok tavuk ve güvercinleri izleyicilerimize e-ticaret üzerinden pazarlıyoruz" dedi.

Canbaş, takipçileri sayesinde bu seviyeye geldiğini kaydederek, "Bir gün evde otururken o kadar sıkıldım ki kümese gelerek video çekmeye başladım. Şu an 127 bin abonem 40 milyona yakın video izlenmem bulunuyor. Artan kitle ve gelen ilgi sebebiyle kümesi geliştirdim ve hayalini kurduğum hayvanları buraya getirerek burayı bir çiftliğe dönüştürdüm. Çok güzel dönüşler alıyorum. İllaki eleştirenler de oluyor. Ama hepsinin canı sağ olsun. Bu kümes sayesinde birçok kişi kümes hayvancılığına başlıyor. Hedefim Erzurum'un ve Doğu'nun en büyük çiftliği olmak. Hayvanlar benim için çok değerli. Bugün onlar sayesinde buralara geldim. Bu popülerliği de izleyicilerime hizmet olarak sunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Canbaş'ın küçük çiftliğinde tavuk haricinde, güvercin, köpek ve kaz türleri de bulunuyor. - ERZURUM