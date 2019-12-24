22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

22 çuval zeytin çalan zanlı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.


Edilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 85 Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın bahçesinden 22 çuval zeytin çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve çevrede bulunan kamera kayıtlarının da incelemesiyle olayın şüphelisinin eşgalini ve kaçış istikametini belirlerdi. Ekipler, şüpheli İ.G isimli şahsın 06 AN 4908 plakalı araçla hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini ve araçta yapılan aramada ise zeytin taneleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G isimli şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Cumhuriyet Mahallesi, Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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