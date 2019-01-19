22 Dolarlık Benzini Ödememek İçin Türk Çalışanı Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı
1 saat önce
ABD'de benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen Türk çalışanı öldüren zanlı gözaltına alındı.
ABD
'de benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen Türk çalışanı öldüren zanlı gözaltına alındı.
Olay New York
'un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda meydan gelmişti. 22 dolar benzin parasını ödemeden kaçmak isterken kendisini durdurmak isteyen istasyon sorumlusu 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'i ezerek öldüren zanlı Joshua Roston gözaltına alındı.
Konuyla ilgili açıklamayı Nassau
Bölgesi polis komiseri Patrick J. Ryder yaptı. Ryder, Joshua Roston'un fotoğraflarının sosyal medyada çok yerde yayınlanması ve yazılanlar sonrası baskı hissettiğini ve teslim olmak istediğini kendilerine söylediğini belirtti. Gözaltına aldıkları Roston'un çok sayıda sabıkası bulunduğunu söyleyen komiser Patrick J. Ryder, bu sürecin hızla sonuçlanmasını sağlayan herkese teşekkür etti.
DAĞDEVİREN DÜN İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cemal Dağdeviren dün İstanbul
'da Kartal
Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi. Dağdeviren evli ve 2 çocuk babasıydı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
de Dağdeviren'in oğlu Ali Can
Dağdeviren'i arayarak taziyelerini iletmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:21 Kaynak: DHA
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