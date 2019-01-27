22 Dolarlık Dev Etli Sandviç: Katz's Delicatessen New York
1 saat önce
New York'un en ünlü et sandviççisi olan Katz's Delicatessen'e gidiyoruz.
New York
'un en ünlü et sandviççisi olan Katz's Delicatessen'e gidiyoruz. 22 dolara dev etli sandviç yiyeceğiz. 1888'de kurulan Katz's Delicatessen halen aynı yerde aynı lezzetini koruyarak dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine leziz bir etli sandviç deneyimi sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:45 Kaynak: Youtube
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