22 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
01:00 Süper Lig Maç Sonu
02:30 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Dünden Bugüne
04:30 Süper Lig Maç Sonu
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Süper Lig Maç Sonu
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
15:30 Süper Lig Maç Sonu
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:00 beIN Manşet
22:00 Galatasaray - Real Madrid
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Galatasaray - Real Madrid