Son Dakika Haberleri: 22 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 22 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

22 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

36 dakika önce

22 Ekim 2019 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

22 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:40 Aileler Yarışıyor

04:25 Misafirim Var

05:40 İyilik Kulübü

06:05 Seksenler

07:15 İncir Ağacı

08:35 Elimi Bırakma

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dangal

23:30 Şampiyon

Seksenler, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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