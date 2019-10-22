22 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
36 dakika önce
22 Ekim 2019 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:40 Aileler Yarışıyor
04:25 Misafirim Var
05:40 İyilik Kulübü
06:05 Seksenler
07:15 İncir Ağacı
08:35 Elimi Bırakma
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 İncir Ağacı
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dangal
23:30 Şampiyon
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