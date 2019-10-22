22 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
37 dakika önce
22 Ekim 2019 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:30 Çok Gezenti
04:30 Yalan Dünya
06:00 Şöhretin Bedeli
07:00 Geçmişin Gölgesinde
08:30 Çocuklar Duymasın
10:30 Yaprak Dökümü
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:30 Küçük Ağa
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
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