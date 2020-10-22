22 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Show Yayın Akışı
22.10.2020 06:42
22 Ekim 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Şeref Sözü
01:00 Çukur
02:45 Çukur
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şeref Sözü
20:00 Bas Gaza
21:45 Herkese Karşı
22:00 Şeref Sözü
23:45 Şeref Sözü
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