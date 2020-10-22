22 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

22 Ekim 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Ölüm Pençeleri 00:30 Büyük Soygun 01:50 Ölüm Pençeleri 02:10 Büyük Soygun 03:40 Yeni Bir Ev 04:30 Erkenci Kuş 05:10 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Yeni Bir Ev 18:30 Star Haber 20:00 Güvercin 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

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