Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Ankara Keçiörengücü – R.H Bandırmaspor
02:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Giresunspor - Adanaspor
02:00 Giresunspor - Adanaspor
03:40 Aktüel Futbol
03:40 Avrupa'dan Futbol
05:10 Süper Lig Goller
05:20 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor
05:20 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Balıkesirspor – Beypiliç Bol
05:20 Balıkesirspor – Beypiliç Boluspor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 TFF 1. Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor – Ankaraspor
14:00 TBMM-TV
15:30 Spor Bülteni
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor – Akhisarspor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altınordu - Altay
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Menemenspor – Bursaspor
18:55 Menemenspor – Bursaspor
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Futbol Aklı
23:05 Aktüel Futbol
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika