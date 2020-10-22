22 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

22 Ekim 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Ankara Keçiörengücü – R.H Bandırmaspor 02:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Giresunspor - Adanaspor 02:00 Giresunspor - Adanaspor 03:40 Aktüel Futbol 03:40 Avrupa'dan Futbol 05:10 Süper Lig Goller 05:20 Eskişehirspor - Yılport Samsunspor 05:20 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Balıkesirspor – Beypiliç Bol 05:20 Balıkesirspor – Beypiliç Boluspor 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Bundesliga 09:15 İngiltere Premier Lig Özetler 09:50 Süper Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Efsanelerin İzinde 11:00 Spor Manşet 12:30 TFF 1. Lig Özetler 12:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Tuzlaspor – Ankaraspor 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor – Akhisarspor 18:00 Spor Merkezi 18:55 Altınordu - Altay 18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Menemenspor – Bursaspor 18:55 Menemenspor – Bursaspor 21:00 Başlama Vuruşu 21:00 Futbol Aklı 23:05 Aktüel Futbol 23:05 İleri Üçlü

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