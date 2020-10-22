22 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı

22 Ekim 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Gönül Dağı 01:35 Uyanış: Büyük Selçuklu 02:05 Seksenler 02:55 Fazlası Zarar 03:20 Fazlası Zarar 05:00 Acemi Anneler 06:00 Nirvana Alevler İçinde 08:00 Gönül Dağı 08:00 Tövbeler Olsun 09:00 Türkan Hanım'ın Konağı 11:00 Masumlar Apartmanı 13:40 Fazlası Zarar 15:45 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Benim Adım Melek 20:00 Kalk Gidelim 23:30 3'te 3 Tarih

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