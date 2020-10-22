22 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
22.10.2020 06:42
22 Ekim 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Gönül Dağı
01:35 Uyanış: Büyük Selçuklu
02:05 Seksenler
02:55 Fazlası Zarar
03:20 Fazlası Zarar
05:00 Acemi Anneler
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Gönül Dağı
08:00 Tövbeler Olsun
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Kalk Gidelim
23:30 3'te 3 Tarih
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