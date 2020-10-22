22 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ I GRUBU
22.00 Villarreal - Sivasspor22.00 M. Tel Aviv - KarabağFENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yapacağı idmanla sürdürecek.13.00 Taraftarın seçtiği yeni tasarımla giydirilen takım otobüsünün lansmanı yapılacak.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşması için çalışmalarına devam edecek.
GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılı takımda BB Erzurumspor maçı hazırlıkları sürecek.TRABZONSPORBordo-mavili ekip, Fenerbahçe müsabakası için antrenmanlarına devam edecek.TFF 1'İNCİ LİG13.30 Tuzlaspor - Ankaraspor16.00 İstanbulspor - Akhisarspor19.00 Menemenspor - BursasporZİRAAT TÜRKİYE KUPASIKupanın 2'nci turunda 6 karşılaşma oynanacak.TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.BASKETBOLTHY EuroLeague21.00 Panathinaikos - Fenerbahçe BekoTENİSİstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.AVRUPA'DAN FUTBOLUEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftası, 12 grupta oynanacak 24 karşılaşmayla tamamlanacak.22.00 Leicester City - Zorya (Çağlar Söyüncü*, Cengiz Ünder)22.00 Sparta Prag - Lille ( Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz)22.00 Celtic - Milan (Hakan Çalhanoğlu)22.00 Dinamo Zagreb - Feyenoord (Orkun Kökçü)
22.00 Slovan Liberec - Gent (Sinan Bolat)
- Kaynak: DHA
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