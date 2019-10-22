22 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor'un parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş, DHA'ya konuştu:

"Öncelikli hedefim Avrupa'da oynamak"

"Milli takım için davet bekliyorum"

Bülent Uygun: Asker selamı, sevgiye, barışa ve kardeşliğe verilmiş bir selamdır

"St. Pauli'ye takım demeye gerek duymuyorum"

"Milli takımdan çok büyük bir başarı bekliyorum"

Türkiye 'de 10 yıl içerisinde Anadolu'dan en az 2 şampiyon çıkacak"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nı rekor katılımla Çorum'da yapacağız

"40 ülke ile Çorum'da 29 Ekim kortej yürüyüşü yapacağız"

"İyi hazırlanıyoruz, çocuklarımızdan madalya bekliyoruz"

"Satranç çok kolay uygulanabilir, her yere erişebilir bir spor"

"Her çocuk mutlaka 1 sporla ilgilensin anlayışına en çok uyan branş satranç"

"Satranç oynayan çocuklar sınavlarda başarılı oldular"

BURSA'NIN YETENEKLERİ, İKİNCİ KEZ BARCELONA'NIN ÖZEL DAVETİYLE İSPANYA'DA BOY GÖSTERECEK

Bursa 'da sokak aralarında top koşturan minik futbolcular, dünya devi Barcelona 'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada ikinci kez boy göstermeye hazırlanıyor. İspanya 'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek olan 'Barcelona CUP'ta mücadele edecek olan Nilüfer Futbol Kulübü'nün genç yetenekleri, bir kez daha hünerlerini sergileyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.00 A Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında, 1 puanla üçüncü sırada bulunan temsilcimiz Galatasaray , aynı puanla dördüncü sırada yer alan İspanya ekibi Real Madrid 'i konuk edecek.

22.00 Gruptaki diğer mücadelede ise 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa takımı Paris Saint-Germain, 2 puanla ikinci sırada yer alan Belçika ekibi Club Brugge ile deplesmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılarda Braga maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavililer Krasnodar karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ HAFTA BAŞLIYOR

B Grubu

22.00 Olympiakos - Bayern Münih

22.00 Tottenham - Kızıl Yıldız

C Grubu

D Grubu

22.00 Juventus - Lokomotiv Moskova

GÜREŞ

Çin'de düzenlenen 7'nci CISM Askeri Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonumuz Taha Akgül ile Fatih Yaşarlı mindere çıkacak.

TENİS

TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası

10.00 19'uncu TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

19.30 CEZ Nymburk - Gaziantep Basketbol